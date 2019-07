Fábrica de cecinas no autorizada vendía productos vencidos en Chillán

Con prohibición de funcionar quedó una fábrica de cecinas de Chillán que elaboraba estos alimentos con ingredientes vencidos y además operaba sin autorización sanitaria.

Se trata de una situación develada en el marco de una fiscalización sanitaria de la Unidad de Seguridad Alimentaria de la Seremi de Salud de Ñuble a un recinto sin nombre ubicado en el sector de la población Río Viejo.

La seremi de Salud, Marta Bravo, indicó que "hemos sido implacables en no permitir posibles riesgos sanitarios para los habitantes de Ñuble, y en este caso, la fábrica no solo no estaba autorizada, sino que además se estaban elaborando cecinas con alimentos vencidos".

De esta forma, "se inició un sumario sanitario y se desnaturalizaron 180 kilos de longanizas y 100 kilos de masa de ese producto, además de una cantidad menor de productos cárneos", precisó.

"Acá además había materia orgánica en desagüe y material de aseo en la sala de elaboración, por lo que se justifica plenamente la prohibición de funcionamiento", puntualizó Bravo.

Las fiscalizaciones a este tipo de recintos se intensificarán para evitar vulneraciones al Código Sanitario, sostuvo la autoridad.