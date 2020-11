Ñuble registra más de 70 mil seguimientos telefónicos a pacientes Covid-19

El Servicio de Salud de Ñuble (SSÑ) ha realizado más de 70 mil llamadas de monitoreo del estado de salud de personas con coronavirus y contactos estrechos durante los casi nueve meses de la pandemia en la región.

Se trata de un programa que ejecuta un equipo de Seguimiento Integral de Pacientes Covid-19, integrado por médicos, odontólogos, enfermeras, nutricionistas, internos de medicina, kinesiólogos y tecnólogos médicos.

El director del SSÑ, Ricardo Sánchez, señaló que "el programa empezó a funcionar en mayo y cada vez que se identifica a un paciente que puede ser confirmado o probable, nuestros equipos, llaman o realizan visitas domiciliarias para evaluar su estado de salud. Se trata de un trabajo periódico con el que contribuimos a disminuir la velocidad de contagio".

El doctor Guillermo Cornejo, uno de los profesionales del equipo, explicó que "la estrategia también permite analizar continuamente la necesidad de traslado hacia una residencia sanitaria, si requiere atención domiciliaria o derivación a una unidad de emergencia, evitando así un empeoramiento del cuadro".

Patricia Hermosilla, una de paciente de Covid-19 atendida por los equipos de Seguimiento Integral, relató que tiene una patología de base, por lo que estaba en mayor riesgo que las demás personas, pero estuvo permanentemente monitoreada.

"Desde el Cesfam Violeta Parra me llamaba una doctora y un kinesiólogo, y cuando presenté pérdida del gusto me vinieron a hacer un PCR a domicilio. Me llamaban día por medio para saber cómo estaba, me preguntaban si tenía un problema respiratorio, incluso si tenía alimentos, todo lo que yo pudiera necesitar me lo ofrecieron", destacó.