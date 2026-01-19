Teletón coordina apoyo a familias afectadas por incendios en Ñuble y Biobío

A raíz de la emergencia por incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, Teletón está realizando un catastro de las familias afectadas que se atienden en el Instituto Teletón Concepción, con el fin de coordinar apoyos, como la gestión de medicamentos, la reposición de ayudas técnicas y la continuidad de los tratamientos.



Para avanzar en esta coordinación, la institución solicitó a las familias de las zonas afectadas, que enfrenten dificultades producto de los focos activos, comunicarse a la brevedad a través de sus redes sociales oficiales, del número telefónico 600 24 500 03 o del (+56) 22 388 6883.