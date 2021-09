Alcalde de Rancagua denunció que incendio en edificio municipal fue intencionado

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), dijo que los primeros datos de la investigación del incendio que afectó este domingo por la madrugada a dependencias del edificio Tomás Guaglen, perteneciente a la Municipalidad, apuntan a que fue provocado de forma intencionada.

El siniestro comenzó cerca de las 3.00 horas y destruyó las oficinas de los departamentos de Obras y de Desarrollo Comunitario, afectando "información sensible", denunció el municipio.

➡️Edificio Tomás Guaglén sufrió un atentado incendiario durante la madrugada de este domingo, específicamente en el Departamento de Edificación de la Dirección de Obras, afectando información sensible. Se interpondrá querella por incendio en lugar no habitado. pic.twitter.com/JRRCO5siw6 — Rancagua (@munirancagua) September 19, 2021

La situación fue evidenciada gracias al registro de las cámaras de seguridad ubicadas en el recinto, señaló Godoy.

El video muestra cómo en primera instancia dos sujetos se acercan, uno de los cuales lleva en sus manos un objeto similar a un bidón.

"En el edificio Tomás Guaglen hubo un incendio intencional que está grabado por las cámaras de seguridad del municipio, en donde dos personas con un bidón con un líquido acelerante rompen el vidrio e incendian una de las dependencias del edificio", puntualizó Godoy.

En esta línea, el jefe comunal aseguró que "este es un atentado contra la ciudad, aquí se quemó información sensible que tiene que ver con los permisos de edificación y por la rápida acción de bomberos no explotó y no se quemó todo el edificio".

"Este edificio tiene la Dirección de Obras y también la Dirección de Desarrollo Comunitario, que contiene además la información sensible de todos los apoyos sociales que entregamos en Rancagua", lamentó Godoy.

El alcalde de Rancagua también denunció que el viernes pasado recibió amenazas a través de un llamado telefónico en la que una voz masculina le aseguró que se estaba haciendo una investigación y que lo iban a perseguir, porque solicitará a las autoridades competentes protección personal y también para los edificios municipales.

Finalmente, anunció que se querellarán contra los responsables del incendio.