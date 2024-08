CGE cumplió plazo para restablecer suministro eléctrico en O'Higgins

La CGE informó este sábado que cumplió con el plazo impuesto por el Gobierno para reponer el suministro eléctrico en la Región de O'Higgins, donde el último sistema frontal generó estragos en más de 600 puntos críticos.

Cerca de 400 cuadrillas trabajaron en las comunas más afectadas -Rancagua, Requínoa y Rengo-, y si bien el problema está prácticamente resuelto, se instalaron generadores en sectores donde la infraestructura debe ser reconstruida.

Respecto a la compensación de los usuarios perjudicados, el subdirector de CGE, Francisco Jaramillo, explicó que el monto dependerá de "los consumos históricos que tengan los clientes, y de los tiempos interrumpidos; no es lo mismo estar interrumpido durante un día que durante cinco días".

"Son 34 mil pesos para aquellas personas que no puedan acreditar daños, y sin embargo los tengan: por ejemplo, una familia que perdió sus alimentos y no los pueda acreditar con boleta, se les va a compensar con 34 mil pesos como mínimo", precisó el ejecutivo.

GOBIERNO NO DESCARTA FORMULAR OTROS CARGOS

El director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Felipe Lerzundi, recordó que "como hemos estado permanentemente realizando fiscalización y actividades en terreno, ya se han formulado dos cargos a la empresa: uno por falta de mantenimiento en la franja de seguridad, y por demoras en los tiempos de restitución".

A pesar del éxito de las reparaciones, el representante del ente regulador añadió que "por cierto no se descartan formulaciones por otros incumplimientos, que son parte de las investigaciones que la Superintendencia realizó en la Región de O'Higgins".

En tanto, el seremi de Energía, Claudio Martínez, complementó que desde el Gobierno "estamos enfocados en que se generen mejoras; sobre todo le pedimos a la empresa distribuidora que aumente la tecnología que pueda determinar qué lugares están sin energía, sobre todo en los sectores rurales".

"Ellos aducen que no pudieron magnificar el tamaño del desastre los primeros días, y nosotros les decimos que tenían que entregar esa información, que no fue óptima, no fue en el tiempo (requerido) y además no fue real", zanjó la autoridad regional.