En conversación con Cooperativa, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, evaluó la crisis migratoria que afecta el norte del país, como también el decreto de estado de excepción en la frontera y las "reconducciones" de migrantes ilegales a sus países de origen. En este último punto, el jefe comunal criticó que la Ley de Migraciones se demoró ocho años en ser promulgada por lo que "fue pensada en tiempos normales, para trasladar cinco o seis personas (a la frontera), no 200". Además, aseguró que Iquique "es una ciudad de migrantes, aquí no es problema la migración", sino que "hoy día lo que tenemos es un desorden total porque el país no controló quien entra ni quien sale", por lo que esta situación se transformó "en un llamado a personas no quieren venir a contribuir a nuestro país", recalcando que las marchas que se han registrado en la ciudad han sido contra la delincuencia.

