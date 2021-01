Comuneros de Colchane denuncian inusual ataque a ganado

Los ganaderos del poblado de Central Citani, ubicado a tres kilómetros al oeste de Colchane, en la Región de Tarapacá, denuncian que desde noviembre a la fecha han perdido más de 50 crías de llamos y alpacas, que han sido atacadas de noche por un animal que -se presume- no corresponde a los predadores de la zona.

Dichos ataques han ocurrido en el campo cercano a las "chullpas", edificaciones de tipo pre incaicos donde desde el 2019 se ha reportado la presencia de zorros y pumas, que suelen atacar al ganado cuando pastorea, pero no dentro de los corrales, como han sido los ataques reportados.

Diligencias

En este escenario fue el propio alcalde de Colchane, Javier García, quien ordenó que una profesional veterinaria del municipio examinara el cadáver del último animal atacado en estas inusuales circunstancias.

"La profesional no pudo concluir que se tratase de un predador de la zona. Ante las preocupaciones de vecinos, haremos la entrega de toda la información al SAG para que puedan concluir qué tipo de animal se trata y cómo contenerlo. De ser necesario enviaremos informes a otras entidades para que nos ayuden a encontrar a esta criatura", manifestó.

En su diagnóstico, la veterinaria municipal, Andrea Nieto, no pudo descifrar desde dónde pudo provenir el ataque.

"Preliminarmente es difícil decir qué fue el causante del ataque, no son marcas propias de depredadores de acá como el puma o el zorro. Se ven solo dos perforaciones a la altura de tórax y nada más, al parecer de ahí succionó el animal, pero hay que hacer una investigación más exhaustiva", expresó.

Testigos

Luis Choque, uno de los ganaderos afectados reconoce que ha proliferado la presencia de zorros en el sector, pero que los ataques a las crías no revisten las características de los efectuados por estos animales.

"Les hace un hoyito y no en el cuello si no en el costado, no le come la carne, ni las entrañas nunca había visto algo así. Ataca de noche y los animales parecen no defender a la cría", indicó.

Para el comunero Juan Choque, la situación debe ser investigadas por las autoridades pertinentes, ya que, aparte de las millonarias pérdidas que ha significado, teme por la seguridad de los vecinos.

"Mis primos me dicen que podría ser una criatura llamada Chupacabras, que en el sur hace años atacó a una persona dejándola mal. A mí me dio susto y pusimos luces con paneles solares para iluminar los corrales y espantar a este animal. Quiero que lo encuentren para que deje de hacer daño", sostuvo el comunero.

Cámaras trampas

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) señalaron que entre el 17 y el 24 de enero han recibido dos denuncias de ataque de carnívoros del mismo predio, correspondientes a dos crías de llamo.

"Ambas denuncias fueron atendidas dentro de las 24 horas siguientes por funcionarios de la Unidad de Recursos Naturales Renovables SAG Tarapacá, quienes se desplazaron al terreno para constatar in situ: lesiones en los animales, tipo de mordidas y huellas claras que pudieran dar indicios del tipo de carnívoro causante de los ataques".

"No obstante, es dable precisar que, en ambos casos, los animales fueron removidos de su lugar de ataque, lo que dificultó la labor investigativa del Servicio, razón por la cual se determinó la instalación de cámaras trampas a fin de contar con más antecedentes y sumarlos a los ya recolectados en terreno. Cabe señalar que el carnívoro de acuerdo a los antecedentes recabados hasta ahora correspondería a la familia de los cánidos", finalizaron.