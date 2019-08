Inseguridad en tribunales genera diferencias entre Fiscalía y Corte de Apelaciones de Tarapacá

El balazo percutado contra un menor de 16 años en las afueras del Centro de Justicia de Iquique revivió la discusión en torno a la falta de seguridad al interior de los tribunales de justicia en la Región de Tarapacá.

Esta vez el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, Claudio Uribe, se refirió al tema tras sostener una reunión con el fiscal regional Raúl Arancibia.

"Hemos conocido los esfuerzos que se están haciendo para involucrar a los distintos actores en esto. Nos parece relevante que el Poder Judicial se sume, los defensores penales públicos y quienes están en el día a día en los temas de justicia y que se ven expuestos a consecuencias externas y que pueden ser perjudiciales", expresó el persecutor.

Protocolo fallido

Según Arancibia, a raíz de las situaciones a las que se ven expuestas intervinientes y usuarios en julio se anticipó y envió un oficio a la Corte de Apelaciones de Iquique para invitarlos -junto a otros actores- a integrar una mesa interinstitucional con el fin de definir un protocolo que asegure la concurrencia de los intervinientes a tribunales. Sin embargo, la respuesta no fue la que el fiscal auguraba.

"Desgraciadamente no tuvimos la respuesta que nos habría gustado del Poder Judicial. A través de una resolución del pleno de la Corte de Apelaciones (se nos recomendó) que esa mesa interinstitucional la solicitáramos no en la instancia del Poder Judicial, sino que por otras vías como el Comité Regional de Seguridad Pública, pero no ante ellos, lo cual me sorpendió porque en realidad los interesados también son ellos", sostuvo el fiscal.

Ante esto, el persecutor manifestó que "me hubiera gustado que la respuesta fuera otra. Espero que con los últimos hechos se pueda modificar esa posición".

En la misma línea fue el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, quien insistió en la voluntad política de los intervinientes.

"Esperamos que desde el Poder Judicial, desde otros ámbitos, se den las facilidades para mejorar sistemas como los accesos para los intervinientes, las condiciones de seguridad adentro de los tribunales. Hay tarea por hacer que requiere problablemente recursos, pero también voluntad política de los intervienientes de comprometerse con la seguridad de todos los que van a tribunales", precisó Uribe.

Respuesta

Consultados por el hecho ocurrido en las afueras del Centro de Justicia y las medidas de seguridad para resguardar el lugar, desde la Corte de Apelaciones señalaron que "el Pleno no ha adoptado decisión alguna porque el hecho aconteció en la vía pública".

Y respecto del oficio enviado por el fiscal regional de Tarapacá, informaron que "el Pleno dispuso tenerla presente, sin perjuicio de informarle que es posible efectuar tal solicitud en la reunión semestral que se efectúa por parte del Consejo Regional de Seguridad Pública Región de Tarapacá, así como también en las reuniones mensuales de coordinación de la Reforma Procesal Penal, llevadas a cabo en la Seremi de Justicia".