Iquique: Municipio dio 24 horas a Ejército para retirar cerco de púas de regimiento

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Iquique dio un plazo de 24 horas al Ejército para hacer retiro de un cerco de púas instalado este martes en el frontis del Ex Regimiento Granaderos.

Hasta dicho recinto militar llegó la tarde de este miércoles el director del DOM, Héctor Varela, para notificar de la situación a la institución castrense, asegurando que la instalación de la estructura reveló varios incumplimientos a la normativa.

"Nosotros estamos notificando al Ejército en la medida que acá hay un incumplimiento a la ordenanza general, al plan regulador y la ordenanzas locales que tienen que ver con la ocupación de espacio público porque parte de esta estructura está en el espacio público", indicó.

Además manifestó que el cerco no cumple con la ordenanza local N°20 que define la altura de cierres, "y podemos ver que esto no es un cierre, si no que una trinchera de guerra de un metro aproximadamente", aseguró.

"Barrera pasiva"

Varela sostuvo que desde el municipio local han mantenido conversaciones con el Ejército a fin de acordar el retiro de la estructura.

"Mañana tenemos una reunión para establecer los plazos, pero ahora estamos dándole un plazo de 24 horas para el retiro de esta estructura que, a parte de no cumplir con la norma, es un riesgo público", finalizó el jefe del DOM.

Más temprano durante este miércoles el comandante (s) de la Sexta División de Ejército, Christian Bolívar, se refirió a la situación y explicó que la medida fue adoptada a raíz de los ataques que ha recibido el edificio durante el estallido social, además, como una forma de protección a los funcionarios.

"Este cuartel militar ha sufrido diversos e injustificados ataques en el último tiempo, desde el año pasado, y nos ha obligado a tomar medidas para proteger a su personal y la instalación militar. Hemos intentado diversos métodos, los cuales no han dado el resultado esperado, y es por ello que ustedes ven hoy esta barrera pasiva que busca brindar protección"