Macaya: El poblado que mantiene cero casos Covid y que prohíbe el ingreso de turistas

Una de las pocas localidades que aún no registra casos de Covid-19 en la Región de Tarapacá, es el pueblo de Macaya, perteneciente a la comuna de Pozo Almonte y distante a 103 kilómetros de la capital regional.

Desde el inicio de la pandemia, este poblado de solo 40 habitantes y conocido por poseer aguas termales como priNcipal atractivo turístico, ha extremado todas las medidas sanitarias con el fin de salvaguardar a los lugareños; la gran mayoría, adultos mayores y niños.

Si bien Pozo Almonte se encuentra en Fase 2 del Plan Paso a Paso, con curentena los fines de semana, aún hay personas que insisten en llegar hasta el poblado. De hecho, el pasado viernes fueron los propios habitantes quienes instalaron carteles prohibiendo el ingreso de gente, especialmente, turistas.

Sobre esta situación se refirió Margarita Donaire, pobladora y encargada de la posta rural de Macaya, quien comentó a Cooperativa Regiones que mantener a raya la pandemia, ha sido todo un desafío.

"Nosotros estamos con cero casos y ha sido una lucha tremenda, pero porque nos hemos cuidado bastante y hemos estado al cuidado del pueblo. No vengan al pueblo, no hagan un viaje innecesario. Las personas que vengan a ver sus casas, no hay problema, pero que no traigan amigos, ni que tampoco vayan a saludar a pobladores", sostuvo.

Además, fue enfática en destacar que "acá no se está haciendo turismo porque las termas no están habilitadas, y en ningún lado se está haciendo turismo".

Turistas quisieron ingresar

Este último punto se complejiza aún más, todo cuando, hace pocos días los ocupantes de dos casas rodantes quisieron ingresar a toda costa hasta el pueblo, entrampándose en discusiones poco decorosas con habitantes del lugar.

Al respecto, Jorge Cabezas, presidente nacional de la Asociación de Viajeros Libres de Chile y que reúne a más de 200 socios dueños de vehículos recreacionales, señaló que se enteraron de la situación, haciendo un llamado a todos quienes deseen llegar hasta lugares apartados, evitar hacerlo y respetar las medidas sanitarias de cada territorio.

"A todos nuestros socios los instamos a que deben respetar, por razones obvias, a todas las localidades donde vayamos, incluyendo la cuarentena, y que si en alguna parte nos piden o le piden a algún socio que no ingresen, que lo hagan correctamente. Nosotros reiteramos que eviten este tipo de situaciones", finalizó.

Actualmente la Región de Tarapacá vive momentos complejos en el marco de la emergencia sanitaria, debido a la saturación de cama UCI y un aumento de casos diarios, de hecho, este sábado la región reportó 173 nuevos contagios.