En la Región de Valparaíso existe una falla similar a la de San Ramón

La localidad de Cariño Botado, ubicada en la precordillera de la Región de Valparaíso, cuenta dentro de su territorio con una desconocida falla que presenta diversas similitudes con la famosa Falla de San Ramón, estructura geológica que cruza ocho comunas cordilleranas de la capital.

La Falla Cariño Botado (FCB), ubicada a 50 kilómetros al norte de Santiago, se encuentra precisamente en los pies de la Cordillera de los Andes, en el borde oriental de las ciudades de Los Andes y San Esteban, y es objeto de estudio de un grupo de investigadores de la Universidad de Chile en colaboración internacional.

Aunque la FBC se conoce desde hace al menos 15 años, un reciente trabajo se propuso revelar sus características: se trata del paper "Active thrust tectonics along the western slope of the Central Andes southernmost Pampean flat-slab segment: The Cariño Botado fault system", publicado en septiembre pasado en la revista Geomorphology por investigadores de la mencionada casa de estudios, la Universidad de Islandia, Universidad de Toulouse (Francia) y la Universidad Baylor (EE.UU), quienes realizaron mapeos en terreno, datación y revisión bibliográfica.

El principal investigador del estudio, José Estay, informó que "los principales desafíos que enfrentamos para llevar a cabo el trabajo se relacionaron con dilucidar con mayor detalle el rango temporal de las últimas activaciones con evidencia de ruptura superficial de la falla, así como la cantidad de deslizamiento asociado".

"En ese sentido, fue crucial encontrar un sitio con evidencia de su último periodo de actividad, seleccionar sedimentos adecuados para fechar este episodio e idear un método para estimar el deslizamiento asociado a este último movimiento", agregó Estay.

Investigación revela que Falla Cariño Botado, ubicada en la Región de Valparaíso y que tiene 15km de extensión, presenta similitudes con la Falla San Ramón

Tras diversos análisis, los investigadores revelaron los siguientes detalles de la FCB:

La FCB se ubica en la pre-cordillera de la región de Valparaíso en sentido norte-sur.

Tiene al menos 15 km de extensión.

Es una falla inversa, es decir, que monta rocas de millones de años de antigüedad del bloque cordillerano sobre sedimentos recientes de miles de años.

Es activa, pues afecta capas con sedimentos de unos 8.700 años de antigüedad.

La FCB forma parte de un sistema estructural mayor, llamado sistema estructural Pocuro.

Considerando las observaciones geológicas junto con modelos globales de fallas activas,

la FCB sería capaz de generar terremotos corticales, es decir, superficiales, de magnitudes entre 6 y 7,5.

Presenta varias similitudes con la Falla San Ramón, la famosa falla de la Región Metropolitana.

"Desde un punto de vista morfológico y estructural, la FCB presenta similitudes con la Falla San Ramón, aunque aún debe estudiarse si existe una conexión en profundidad", afirmó el doctor Gabriel Easton Vargas, investigador del departamento de Geología U. de Chile y uno de los co-autores del estudio.

En tanto, la doctora Luisa Pinto, también co-autora, explicó que "proponemos que hay una potencial correlación temporal entre ambas fallas. Nuestro estudio muestra que la actividad de la FCB está acotada entre los 8.700 y 2.500 años. Nosotros planteamos que estaría más cerca de los 8.000 años, como la Falla San Ramón".

"Ambas comparten una similar ubicación espacial, se desarrollan en el borde occidental de la Cordillera Principal de los Andes, afectan depósitos de abanicos aluviales y se desarrollan terrazas fluviales en el bloque alzado de la cordillera", cerró la especialista.