Fiscalía inició investigación contra agresor de perro en Villa Alemana

La Fiscalía confirmó la apertura de oficio de una investigación ante el video viralizado en redes sociales donde se muestra a un hombre atacando a pedradas a un perro.

"Efectivamente, durante el fin de semana hemos tomado conocimientos de la circulación por redes sociales de un video en donde se aprecia claramente un maltrato animal, razón por la cual hemos decidido abrir una investigación de oficio. La abrimos el mismo día sábado", dijo el fiscal Osvaldo Basso.

El persecutor agregó que "también decidimos despachar una orden amplia de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente la Bicrim de Villa Alemana. Esperamos tener pronto resultados y ejercer las acciones penales correspondientes ante este hecho tan reprochable desde el punto de vista penal". Indicó

Por su parte, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, junto con indicar que "hoy los animales son catalogados como bienes muebles", sostuvo que ya se presentó una denuncia ciudadana y que como municipio se harán parte de la investigación mediante una querella.

"No podemos permitir que otro animal sufra como sufrió Dante Scooby o Manchita y tantos otros que todavía están en impunidad y el mensaje es para todos los poderes del Estado. En primer lugar para el poder legislativo para que nunca más se hagan leyes como la ley Cholito que tenga tantos vacíos legales que entregan responsabilidades a las instituciones, pero sin recursos", dijo la jefa comunal.

Criticó además que no se unifican criterios: "El actuar de las distintas instituciones queda bajo el trabajo y criterio de cada institución. (...) Es importante que la Contraloría no ate de manos a los municipios, hay municipios, como el de Villa Alemana, un municipio transformador que no claudica, no duda en defender a los animales pero los límites que nos pone la Contraloría para poder defenderles nos ata de manos".