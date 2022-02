Gobierno aprobó instalación de termoeléctrica Los Rulos en Limache: Hay indignación en la zona

Alcaldes de la Provincia de Marga Marga manifestaron indignación luego de que el Comité de Ministros -con voto en contra del titular de Medio Ambiente, Javier Naranjo- aprobara el proyecto de central termoeléctrica Los Rulos, que pretende emplazarse en la comuna de Limache, en la Región de Valparaíso.

"Consideramos impresentable la forma en que el Comité de Ministros ha aprobado la termoeléctrica Los Rulos. Limache lo ha dicho fuerte y claro: no queremos central termoeléctrica y, por tanto, vamos a seguir con todas las acciones que el sistema judicial y administrativo nos permite", reaccionó el alcalde de la referida comuna, Daniel Morales.

"Limache no se puede permitir contar con una termoeléctrica en un sector que hoy tiene una vocación completamente distinta: agrícola, residencial, turística, que forma parte de la Reserva de la Biósfera (La Campana-Peñuelas). Esos elementos esperábamos que estuvieran considerados hoy día al momento del debate", reclamó Morales.

"NUEVA ZONA DE SACRIFICIO"

"Se acaba de dar a conocer la repudiable decisión del Comité de Ministros del Gobierno de Piñera de aprobar tres proyectos que se encontraban en tabla, entre ellos la Termoeléctrica Los Rulos", comentó la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán.

"Este proyecto pone en jaque a nuestra Provincia. Nos oponemos categóricamente a esta decisión, que da luz verde a un proyecto que convertirá a Marga Marga en una nueva zona de sacrificio, cuyos impactos sobre el medioambiente y la vida de las personas, así como la Reserva de la Biósfera, serán irreversibles... Desde el municipio recurriremos a todas las vías judiciales que existan, especialmente al Tribunal Ambiental, para frenar este nocivo proyecto", advirtió la jefa comunal de la capital provincial.

"NOS MOVILIZAREMOS"

"Estamos indignados con la resolución del Comité de Ministros de Sebastián Piñera en cuanto a la instalación de la Termoeléctrica Los Rulos", señaló, en la misma línea, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo.

"Nos movilizaremos, porque no puede ser que, una vez más, seamos invisibilizados como territorios, que no se escuche la opinión de nuestros vecinos y vecinas, quienes están diciendo fuerte y claro que rechazan la instalación de una termoeléctrica que afecta la Reserva de la Biósfera y pone también en riesgo la salud. No somos alcaldes y alcaldesas de escritorio; la Provincia de Marga Marga hoy día está en alerta y nos movilizaremos judicialmente, pero también con nuestras organizaciones acciones para no soltar las calles", advirtió Toledo.

CAMILA FLORES: "LAMENTO QUE PIÑERA NOS HAYA ENGAÑADO"

Desde el oficialismo, la diputada RN Camila Flores dijo que "es lamentable y decepcionante que el Gobierno de Sebastián Piñera haya decidido aprobar este pésimo proyecto".

"Una vez más el Presidente Piñera no cumple con uno de sus compromisos, que hizo con los vecinos de Limache de no aprobar este mal proyecto. Cuando él era candidato se comprometió en nuestra región a que este proyecto no vería luz verde", aseveró la parlamentaria.

La iniciativa "lo único que hace es venir a generar daño a los vecinos de Limache, generar más zonas de sacrificio en Valparaíso... Es lamentable, Presidente, que no haya tenido la capacidad de instruir a sus ministros para rechazar categóricamente este proyecto, que no trae beneficios para nuestra región. Lamento mucho que nos haya engañado, porque estuvo en sus manos que esto no prosperara", remató Flores.