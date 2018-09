Hermano del profesor Villegas duda de mensajes de WhatsApp filtrados

Este martes, en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, se revelaron supuestos mensajes de WhatsApp que recibió el profesor Nibaldo Villegas por parte de Francisco Silva, uno de los detenidos por su asesinato y descuartizamiento.

"Ten cuidado con Johanna. Ella tiene otras intenciones. Otros planes que tú no sabes", decía uno de los mensajes de Silva. "Antes de aceptarla tienes que saber que yo no soy el primero en la vida de ella mientras estaba casada contigo. Yo hasta le pedí exámenes antes de empezar algo. Para que conozcas la verdadera cara de Johanna", agrega en otro.

Estas supuestas advertencias de Silva han generado incredulidad en Edson Villegas, hermano del docente de Villa Alemana, según consigna La Estrella de Valparaíso.

"Para nosotros no es algo que sea fidedigno porque estamos en total desconocimiento de esa información. Hablamos con el abogado y él tampoco tiene conocimiento de dónde salió esa información. No sabemos de dónde apareció", comentó Edson.

El abogado querellante y representante de la familia del docente, Patricio Olivares, afirmó que "no se tiene conocimiento de que esas conversaciones estén en ninguna parte de la investigación. Si me preguntas como abogado querellante, eso no modifica en nada los hechos que son conocidos", detalló Olivares.

En la audiencia del miércoles 3 de octubre, solicitada por la defensa de Francisco Silva, será la ocasión de conocer cualquier nuevo antecedente en relación a este hecho y si los mensajes son verídicos.