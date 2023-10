Olmué: Buscan a hombre extraviado en el Parque Nacional La Campana

Un amplio operativo de rescate se desplegó en el Parque Nacional La Campana, Olmué (Región de Valparaíso), luego de que un hombre se perdiera tras ingresar a hacer cumbre.

Según información preliminar, el senderista de 45 años ingresó solo al entorno protegido tras hacer una reserva a través de ASP Ticket. A pesar de que se trató de hacer contacto telefónico y las llamadas entraban, no contestó y por consecuencia se activó el operativo de búsqueda, a eso de las 20:30 horas del viernes.

Bomberos de Olmué se encuentra trabajando desde anoche en la búsqueda, y este sábado, se unió el Grupo de Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos (Grimp) de Bomberos de Valparaíso, además personal bomberil de Viña del Mar, Carabineros y la Corporación Nacional Forestal.

El jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf, Marcelo Pérez, detalló que "se le indicó por nuestro guardaparque que no podía ascender a la cima por razones de seguridad. Nosotros no autorizamos a las personas que andan solas a subir. Por lo tanto, nuestro personal le entregó claramente las indicaciones de no acceder a la cima, situación que evidentemente desestimó, no tomó en consideración y hoy día tenemos estas consecuencias".

"Estamos con una especial atención en poder resolver esto a la brevedad posible, porque el tiempo evidentemente juega en contra", aseveró.

En tanto, el operativo ha significado el cierre preventivo de las áreas Cajón Grande y Granizo del Parque Nacional La Campana.