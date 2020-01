La Seremi de Salud de Valparaíso prohibió el funcionamiento del camping Portezuelo de Limache por una serie de falencias detectadas en la última inspección del recinto.

La autoridad se acercó al lugar tras ser alertada de que un menor cayó a un pozo el fin de semana pasado, aunque finalmente la víctima logró ser rescatada.

Francisco Álvarez, seremi de Salud regional, sostuvo que el personal logró constatar que existe "una serie de deficiencias respecto a las condiciones mínimas de higiene y seguridad", por lo que su funcionamiento "atenta contra la salud de las personas que asisten, como la de las que trabajan ahí".

"No tenían un personal de seguridad con las competencias adecuadas; no contaban con los primeros auxilios; no tienen una autorización sanitaria respecto al uso de las posas naturales que se ubican dentro de este recinto; no contaban con servicios higiénicos adecuados, ni para el personal que trabaja ahí, ni para las personas que asisten al camping", detalló.