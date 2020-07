Vivienda sufrió graves daños tras deslizamiento de tierra en Valparaíso

Una vivienda del Cerro Monjas en Valparaíso resultó con graves daños tras un deslizamiento de tierra que se registró durante la madrugada de este lunes y que destruyó gran parte de esta estructura.

El hecho se produjo a un costado de la escalera Torreblanca que se proyecta hacia la avenida Francia, donde una pareja terminó atrapada por el material que bloqueó la salida del inmueble, aunque pudieron salir antes del colapso de las paredes.

El director de emergencias del municipio de Valparaíso, Ezio Passadore, señaló que "se produjo un importante deslizamiento de tierra dejando daños severos en una propiedad y en estos momentos personal del departamento de asistencia técnica se encuentra retirando el material que cayó dentro de la vivienda y el departamento de asistencia social llegará a ver cualquier otro tipo ayuda que puedan necesitar".

"Esta situación se produce tanto en terrenos regulares como irregulares. Quizás tiene una mayor incidencia en terrenos que no son habitables y que la gente que no tiene en donde vivir escoge sectores que no son muy seguros, ya sea para la lluvia o para los incendios forestales", explicó.