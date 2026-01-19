Concesionaria Ruta Interportuaria ignora decretos MOP y cobra peaje en zona de evacuación en Biobío

La concesionaria Autopista Ruta Interportuaria se encuentra en la polémica debido a que, pese a la crítica situación que enfrenta la Región del Biobío por el avance de incendios forestales, decidió mantener durante este lunes el cobro de peaje.

Según el reporte, esta autopista, que se encuentra en una zona de evacuación clave y conecta Penco con Concepción y Talcahuano, no ha hecho caso a los decretos que ya están firmados por el MOP y está realizando el cobro de manera normal.

La persistencia en el cobro es especialmente preocupante, ya que los vehículos de emergencia, fiscalía, Carabineros y el Ejército -todos bajo el mando de la jefatura de defensa nacional- dependen de estas rutas despejadas para sus operaciones.

Según el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, la argumentación que dio la concesionaria fue que ellos tienen deudas que pagar. Debido a esto, se verá vía administrativa cómo llevar adelante el hecho.

Esta situación se genera durante una difícil jornada de trabajos en la región, que sufre con la reactivación de un siniestro forestal cercano los sectores poblados que están entre el camino Penco y Concepción.

La emergencia se localiza específicamente en la extensión hacia el norte del Fundo El Manzano, un área cercana a la cárcel de la zona. En este punto, las llamas han mostrado una intensidad considerable, provocando un refuerzo en el envío de aeronaves para combatir el fuego.