El seremi de Justicia de la Región del Biobío, Sergio Vallejos, ordenó el cierre del hogar de menores "Nido" de Hualpén, recinto dependiente de la Fundación Luis Amigó y que es investigado por denuncias de abusos sexuales.

La autoridad regional detalló que "se le informó al tribunal de Concepción que el Sename decidió no renovarle la concesión a la residencia a contar del 1 de mayo, así que no seguirá siendo colaboradora del Sename. En atención a eso, vamos a trasladar a los niños de todas maneras aun cuando la contienda de competencias no esté resuelta".

En este caso, la Defensoría de la Niñez presentó una querella contra la directora del establecimiento y quienes resulten responsables de los delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil.

Las víctimas de estos delitos serían dos hermanos, de seis y ocho años.

La Seremi de Justicia también instruyó la realización de un sumario para saber si hay más víctimas o no y si hay más funcionarios de la residencia involucrados.