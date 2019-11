Cinco mil hogares de Talca se suman a programa de reciclaje ciudadano

En la población Villas Unidas fue inaugurado el cuarto Centro Municipal de Reciclaje de Talca, de un total de nueve que se proyectan para la capital regional del Maule.

Se trata de un servicio enmarcado en el Programa Talca Recicla, emplazado en la intersección de las calles 12 ½ Oriente con 11 Norte, y que beneficiará a unas cinco mil familias del sector.

El alcalde Juan Carlos Díaz señaló que "va a ser un punto donde los vecinos puedan botar sus cachureos y contribuir con el medioambiente a través del reciclado de cartones, latas, plásticos y vidrio; así también permitirá ir eliminando los microbasurales".

La vecina Fabiola Contardo, del sector Don Arturo, se mostró agradecida con la iniciativa. "Es ideal porque me queda cerca y me permite ordenar un poco la casa, ya que a veces uno tiene cosas que no necesita y están ahí ocupando espacio".

Los centros de reciclaje funcionan de lunes a sábado entre las 08:00 y 21:30 horas, y el día domingo, entre las 10:00 y 18:00 horas, con personal dispuesto para la orientación a los vecinos.