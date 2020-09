La ex gobernadora de Curicó Macarena Pons -actual candidata a alcaldesa de la comuna homónima- confidenció que fue víctima de violencia al interior de su matrimonio, mayoritariamente psíquica y económica.

Pons está divorciada hace siete meses y se atrevió a contar su historia en púbico por primera vez, tras hablar primero con una hija de 19 años y un hijo de 15. Explicó que los hechos jamás se judicializaron y que su ex marido ya no está en el país.

"Es difícil darse cuenta, pero también contarlo... Una normaliza situaciones primero por miedo, vergüenza y después pensando que a todas les pasa... Por eso no lo contaba, creía que era normal", dijo Macarena Pons al programa "Con Salvoconducto" de TV Maule.

La ex militante de RN -que fue destituida de la Gobernación en septiembre de 2019- detalló que la violenccia "fue dentro del matrimonio, primero psíquica y económica después. Hay situaciones que bloqueé, pero que ahora vienen a la memoria y una se pregunta: '¿Cómo pude aguantar eso?'".

"Cuando me sacaron de la Gobernación de Curicó pude decir las cosas como realmente fueron y quiénes estuvieron detrás. Por lo mismo, porque me traté hasta espiritualmente, mi hijos lo saben y también mi familia, y llamo a todas las mujeres a que no normalicen la violencia en el matrimonio y en ninguna parte".