Pancho Saavedra ya tiene una plaza con su nombre en Curicó

El conocido periodista de Canal 13, Francisco "Pancho" Saavedra ya tiene una plaza con su nombre en la población Luis Cruz Martínez de Curicó, en región del Maule.

El nombre del conductor del programa "Lugares que hablan" tendrá una placa con su nombre en la misma población en donde nació y vivió sus primeros años antes de radicarse en Santiago.

"Cuando me dijeron de este homenaje me dio pudor, pero acepto porque me compromete aún más con Curicó", dijo el periodista.

"Hoy le encontré sentido a mi profesión, ayudar a personas de mi ciudad y de mi país", agregó.

Además, Saavedra destacó entre risas que "este es uno de los mejores homenajes que he recibido, después de esto, me puedo morir tranquilo".

"Es un orgullo y una alegría que esta plaza, en la que yo jugué por tantos años y en esta población que le tengo gran cariño, hoy lleve el nombre de Pancho", señaló el intendente del Maule Pablo Milad.

En la ceremonia, en la que se celebraron los 80 años de la población Luis Cruz Martínez, se homenajeó a diferentes personas que han destacado a lo largo de su historia.

Este es el segundo reconocimiento que recibe Pancho Saavedra en la región del Maule. El primero se realizó en marzo de este año cuando fue declarado "Hijo Ilustre" de la Fiesta de la Vendimia de Chile 2018.