Los recolectores de basura de la empresa Starco de Talca comenzaron este martes un paro indefinido de funciones para exigir un aumento de sueldo.

Desde el gremio advirtieron que llevan un mes en negociaciones, las que no han sido satisfactorias en torno a la única petición, que es la mejora salarial para volver a trabajar.

"Hemos tenido varias reuniones, pero no hay respuesta al aumento de sueldo que estamos pidiendo. Si eso no ocurre nosotros no volveremos a trabajar", dijo el vocero del sindicato, Roberto Yáñez.

Desde el municipio de Talca se espera un pronunciamiento durante la jornada, a la espera también de la reunión que tendrán los recolectores de basura con la empresa Starco, pactada para las 13:30 horas de este martes.