Talca se prepara para su primer confinamiento a partir de este sábado

Era la última capital regional del país que no había retrocedido a fase 1 del Plan Paso a Paso, hasta que este jueves se decretó la cuarentena total para Talca, que comenzará a regir a partir de las cinco de la madrugada de mañana.

Las autoridades de salud determinaron la medida debido al alto índice de positividad que registra la capital regional del Maule, con un 9,5 por ciento, es decir, uno de cada 10 habitantes testeados tiene Covid-19.

Comercio y gente molesta

Desde el gremio de comerciantes culparon de esta situación a las políticas sanitarias locales, tras la falta de fiscalización en las fiestas de Fin de Año y el relajo con el comercio informal.

"Como dice nuestro Escudo Nacional, 'Por la Razón o la Fuerza', y como aquí no primó la razón, nos aplicaron la fuerza. Los errores políticos de las políticas en la ciudad, pasaron la cuenta", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Talca, Fernando Jiménez.

El dirigente agregó que "hubo mucha feria navideña por todo Talca y alrededores, con un comecio informal que no cumplió con las normas sanitarias. No es posible controlar unapandemia restringiendo a lo formal y no haciendo nada con lo informal".

La ciudadanía no ve con buenos ojos el retroceso a cuarentena, en una ciudad que ya suma 6.975 casos de coronavirus, de un total de 32.462 casos, y cuya ocupación de camas críticas alcanza el 90 por ciento de la red hospitalaria.

Con Talca, ya son siete comunas de la Región del Maule en fase 1, junto a otras ocho que se encuentran en fase 2. Esta nomenclatura hará que durante este fin de semana estén 15 de las 30 comunas de la región confinadas.