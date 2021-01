Unidad Constituyente apuesta por ex autoridades independientes para la Convención y la alcaldía de Talca

El pacto electoral opositor Unidad Constituyente, compuesto por el PR, DC, PPD, PS, PRO y Ciudadanos, apostó por dos ex autoridades independientes del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) para competir por la alcaldía de Talca y un cupo en el Distrito 17 para la Convención Constitucional en las elecciones del próximo 11 de abril en la Región del Maule.

Rodrigo Sepúlveda (pro-PR), ex seremi de Vivienda y ex consejero regional, ganó una encuesta telefónica que lo dejó como el abanderado de la ex Nueva Mayoría para el sillón municipal de la capital regional del Maule.

Por otra parte, Hugo Veloso, ex intendente del Maule, fue inscrito en un cupo del PR para competir en la elección de convencionales por el distrito que comprende las provincias de Talca y Curicó.

"Vamos a realizar una campaña con los dirigentes y organizaciones sociales, con los partidos de la Unidad Cosntituyente, pero fundamentalmente con los miles de independientes que ven en esta candidatura su representación en una lucha de transformación social tras el estallido social que debe llegar al municipio de Talca", dijo Sepúlveda.

"La nueva Constitución tiene que recoger las necesidades, demandas e intereses que surgieron desde el estallido social. Como abogado, profesor de Historia y ex intendente, conozco a mi región y la representaré en un trabajo mancomunado con los candidatos y alcaldes de la oposición", comentó Veloso.

Por la alcaldía de Talca también se inscribieron el actual jefe comunal y militante de RN, Juan Carlos Díaz; el concejal del PC Sixto González; y la independiente pro-Chile Vamos Andrea Camargo.