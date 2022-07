Jaime Bellolio (UDI), ex diputado y ex ministro vocero del Gobierno de Sebastián Piñera, valoró en El Primer Café que el sector que representa Gabriel Boric "haya cambiado de opinión tan radicalmente" sobre el estado de excepción en la Macrozona Sur: "Me encanta ver que hoy lo promueva y diga que ya no son violaciones a los derechos humanos (la presencia militar en la zona), diga que en verdad se necesitaban más carabineros; y no (sigan con) la diatriba que dieron durante tanto tiempo, donde ninguneaban y despreciaban a las Fuerzas de Orden y de Seguridad". Bellolio equiparó esa evolución con la postura del Ejecutivo en materia de ayudas económicas, respecto a la que mantuvo el hoy bloque oficialista cuando era oposición, luego de que el Presidente Boric dijera que no se descarta entregar aportes directos a las familias más vulnerables. "Que promuevan la focalización también me gusta mucho, porque no se los escuché durante los seis años y medio que me tocó estar en el Parlamento junto a ellos", comentó Bellolio.

