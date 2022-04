El ex ministro Mario Desbordes acusó en El Primer Café una "actitud complaciente" del Gobierno en medio de la crisis de seguridad en el Biobío y La Araucanía, que se ha recrudecido en las últimas semanas. "Muestra dientes con los camioneros que están en paro, que tienen a un conductor en riesgo vital desde el fin de semana, y no tiene la misma actitud, a veces, en la imagen, frente a los grupos violentos", cuestionó el ex timonel de Renovación Nacional, en referencia a las querellas por Ley de Seguridad del Estado presentadas contra los camioneros que incumplieron el "ultimátum" que, el martes, les dio la ministra Izkia Siches para deponer los cortes de rutas a lo largo del país, convocados tras una serie de ataques en la Macrozona Sur, donde la semana pasada un transportista recibió un disparo en la cabeza mientras circulaba por la Ruta 5 Sur en la comuna de Ercilla.

