En El Primer Café de Cooperativa, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) sostuvo que uno de los reparos del Frente Amplio ante la frustrada propuesta de "estado intermedio" del Gobierno fue el que necesitara de una reforma constitucional, porque el legislar en esa línea "en medio de un discusiones y debates constitucionales no es un tema menor". Inquietudes como esa fueron consideradas en la negociación, de acuerdo a la parlamentaria, y por lo tanto, "valoro el paso que da el Gobierno acotando el estado de excepción" en la Macrozona Sur. "Esta no es la misma forma que aplicó el Gobierno de Sebastián Piñera; hay una formulación que va a ser restrictiva respecto al actuar de las Fuerzas Armadas", subrayó la oficialista, al tiempo que destacó que sin tramitación legislativa, la medida será "mucho más controlada", pues lo planteado inicialmente por el Ejecutivo no sufrirá modificaciones radicales en el Congreso.

