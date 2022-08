El Presidente Gabriel Boric se desmarcó por completo de las afirmaciones del alcalde comunista Daniel Jadue, quien en una transmisión por YouTube afirmó que, al robar madera, los integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco "están recuperando algo que les es propio", y aseguró además que las propias forestales que sufren dicho delito "se terminan beneficiando de esta actividad ilegal", porque "compran madera robada mucho más barata que la que tienen que comprar en el mercado abierto". En un punto de prensa en la Plaza de Armas de Curicó, al ser consultado por el asunto, Boric contestó: "El Gobierno no especula respecto a estos temas, (sino que) actúa en base a hechos, y si el alcalde Jadue o cualquier otra persona tiene antecedentes, le pido que los ponga a disposición de la Justicia, para que se investigue, como corresponde. En un tema tan sensible como el que estamos viviendo (en la Macrozona Sur) no cabe la especulación, y los comentarios al aire terminan siendo irresponsables. Lo que yo pido es un poquito más de seriedad", zanjó el Mandatario, que el año pasado derrotó al alcalde de Recoleta en la primaria presidencial de Apruebo Dignidad.

