Renunciado embajador en Argentina participó en inauguración de nuevo complejo Los Libertadores

La mañana de este lunes, el renunciado embajador chileno en Argentina, Sergio Urrejola, viajó en helicóptero desde Santiago junto al Presidente Sebastián Piñera hasta el paso Los Libertadores, en la Región de Valparaíso, para la inauguración del nuevo complejo fronterizo.

Previo a esta actividad, el diplomático sostuvo un encuentro en la capital con el canciller Teodoro Ribera y luego se reunió con el Mandatario en el Palacio de La Moneda.

El último sábado, El Mercurio dio a conocer que Urrejola renunció a su cargo en agosto pasado a través de una carta en que denunciaba complicaciones para ejercer sus labores en la residencia diplomática de Buenos Aires, sin embargo, el cambio de embajador no se realizará hasta realizadas las elecciones en Argentina, el 27 de octubre.

Durante el acto en el paso fronterizo, el Mandatario agradeció "la entrega que prestó" y dio a conocer que "él ha presentado su renuncia, vamos a esperar las elecciones en Argentina para poder hacer un cambio de embajador".

"Le agradezco por su dedicación, por su compromiso, por su entrega y también quiero agradecerle al embajador (José Octavio) Bordón, porque ha sido un gran representante del pueblo argentino en nuestro país", añadió el Jefe de Estado.

Inauguramos el nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores q moderniza nuestro principal paso terrestre con Argentina, triplica capacidad y calidad de atención, reduce a un tercio tiempos de espera y promueve integración económica y turística entre ambos países y con el Mercosur. pic.twitter.com/1Yb3pCoMeM — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) September 30, 2019

En la actividad, el renunciado embajador afirmó que "estoy muy agradecido del Presidente Sebastián Piñerapor el honor que me dio de ser embajador en Argentina. Yo he informado de los detalles de mi decisión, el Presidente me ha pedido que me quede hasta después de las elecciones".

Urrejola añadió que "todas las cosas que yo le he planteado las ha oído el Presidente, también las ha oído el ministro (de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera), son internas, no me voy molesto, me voy muy contento, porque además hemos desarrollado una gran labor. La embajada tiene un equipo fantástico trabajando, trabajan unidos, sin dificultad".

Sergio Urrejola asumió su cargo en mayo del año pasado luego de la frustrada nominación de Pablo Piñera, hermano del Presidente, para ser el representante de La Moneda en la capital trasandina.