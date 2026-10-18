Canciller iniciará su primera gira a Europa con foco en inversiones y seguridad

El canciller Francisco Pérez Mackenna iniciará este lunes su primera gira oficial a Europa con agendas de alto nivel en Londres (Reino Unido), Bruselas (Bélgica) y con la Unión Europea, con foco en atraer inversiones y fortalecer alianzas en materia de seguridad.

En Londres, el ministro contempla sostener entre los días lunes y miércoles reuniones políticas con el Gobierno británico, y participará de la Semana de la Minería de la Bolsa de Metales de Londres (LME), uno de los mayores eventos mundiales del sector minero, que reúnen a los grandes actores de la industria.

También encabezará una mesa redonda de conversación sobre el panorama global actual en el centro de pensamiento Chatham House, una de las instituciones más influyentes del mundo en materia de relaciones internacionales, geopolítica y política exterior.

En sus reuniones con el Ejecutivo, Pérez Mackenna contempla la posibilidad de avanzar hacia una asociación estratégica, así como conversar de asuntos geopolíticos, minerales críticos e inversiones.

Chile busca potenciar la agenda comercial con el Reino Unido, optimizando la sinergia entre el Acuerdo de Asociación -vigente desde 2021- y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al que el Reino Unido se unió como miembro pleno en diciembre de 2024. En 2025, el intercambio comercial alcanzó 1.183 millones de dólares.

La agenda en Bruselas y la UE

Posteriormente, de miércoles a viernes el canciller se trasladará a Bruselas para sostener reuniones con el gobierno de Bélgica y con autoridades de la Unión Europea. Será recibido por el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del mentado país, Maxime Prévot.

Entre las materias que Pérez Mackenna abordará con distintas autoridades de la UE están los avances del proceso de ratificación del Acuerdo Marco Avanzado (AMA) con Chile, que hasta el momento han ratificado 18 Estados miembros y que deja a casi la totalidad de los productos chilenos sin arancel en la considerada segunda mayor economía del mundo.

El titular de Relaciones Exteriores de nuestro país también se reunirá con Kajsa Ollongren, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, la entidad que conduce la diplomacia europea y define la política exterior del bloque; y con Magnus Brunner, el comisario de Asuntos Internos y Migración de la Comisión Europea, a cargo de diseñar y desarrollar las políticas de la UE sobre seguridad interior, migración y gestión de fronteras.

El ministro culminará su visita en reuniones con el comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis; y con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y Comisaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Durante 2025, la UE fue el quinto socio comercial de Chile: las exportaciones crecieron 17,3% para totalizar 10.377 millones de dólares. Asimismo, es actualmente el principal inversionista extranjero en nuestro país (67.247 millones entre 2023 y 2024).

"Reafirmar relaciones con socios históricos con los que compartimos valores y principios"

"Este primer viaje oficial a Europa como canciller tiene un propósito muy claro: reafirmar la relación con socios históricos de Chile, con los que compartimos valores, principios y una mirada común del mundo", dijo Pérez Mackenna.

"Vamos a trabajar en tres frentes concretos: primero, atraer más inversiones que generen empleo y desarrollo en nuestras regiones. Segundo, ampliar el comercio, aprovechando al máximo el Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea y nuestra relación con el Reino Unido; y tercero, fortalecer la cooperación en seguridad, porque los desafíos de hoy, desde el crimen organizado hasta la ciberseguridad, se enfrentan juntos", agregó.

"Esta gira se suma a los viajes que ya hemos realizado a Estados Unidos, China, India, Japón y el Sudeste Asiático llevando un mensaje claro: Chile es un país serio, confiable y estable. Queremos afianzar relaciones fuertes con países aliados, siempre pensando en el mejor interés de Chile, que está abierto al mundo", cerró el canciller.