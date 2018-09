Gobierno destacó "respeto" en Te Deum evangélico: "Fuimos bien acogidos"

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, destacó el clima de "respeto" que se vivió en la ceremonia del Te Deum evangélico que se celebró este domingo en la Catedral evangélica de Jotabeche, donde el Presidente Piñera fue recibido con protestas en las afueras y aplausos al interior del recinto religioso.

"Toda la ceremonia y todo lo que hablaron cada uno de los pastores, incluido el pastor Eduardo Durán, apuntan hacia el sentido republicano profundo que tienen este tipo de ceremonias cuando se hacen en conmemoración de nuestras fiestas patrias", dijo la vocera de Gobierno.

"Creemos que podemos tener diferencias, siempre. Pero cuando estas se abordan desde el respeto, finalmente el que gana es nuestro país y los chilenos", agregó.

Durante la ceremonia no hubo críticas a la agenda valórica del Gobierno, como sí ocurrió el año pasado. En su homilía, el obispo Eduardo Durán sólo deslizó críticas a la falta de unidad y a la desconfianza dentro de la sociedad civil.

"Hemos venido con confianza a orar por Chile, hemos sido muy bien acogidos por todo el pueblo evangélico y el aprendizaje apara todos nosotros es que avanzaos hacia adelante manifestando las discrepancias y diferencias desde el respeto, porque finalmente Chile va a ser un mejor país", añadió Cecilia Pérez.

Al ser consultada por los manifestantes que esperaron a Piñera en las afueras de la catedral para protestar por la aprobación de la Ley de Identidad de Género impulsada por el Ejecutivo, la ministra afirmó que si bien estaban en su derecho, no pueden faltarle el respeto al Presidente.

"En nuestro país todo el mundo se puede manifestar, siempre y cuando no vulnere el derecho a otros y no falte el respeto. Nosotros creemos que esas personas, teniendo el legítimo derecho a manifestarse, no pueden faltarle el respeto al Presidente de todos los chilenos", aseveró.

Enfrentamientos entre protestantes, guardias y la prensa

Al final de la ceremonia, un grupo de manifestantes se acercó a la Catedral para encarar al cuestionado obispo Eduardo Durán, provocando un enfrentamiento entre fieles, personal de seguridad y miembros de la prensa.

Al intentar acercarse al religioso, los manifestantes –que gritaban que "la Iglesia se vendió y está siendo liderada por pastores corruptos"- fueron interceptados por guardias de seguridad mediante agresiones que también afectaron a fieles y a periodistas.