Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, reveló que padece cáncer

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), reveló esta jornada una impactante noticia: padece cáncer ginecológico.

El anuncio lo hizo durante una charla sobre prevención realizada a apoderados del liceo Simón Bolívar -ubicado en la población El Castillo-, cuyos extractos fueron grabados y posteriormente subidos al perfil de X de la alcaldesa.

Tengo cáncer. Gracias a Dios fue detectado a tiempo y quiero que esta experiencia sirva para que tomemos conciencia sobre una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Por eso me reuní con apoderados del liceo Simón Bolívar de El Castillo para conversar sobre prevención. Gracias… pic.twitter.com/Pb2RFUsfnT — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 2, 2025

"Tengo una noticia que contarles, la diré ahora. Tengo cáncer. Es un cáncer ginecológico y lo mejor es enfrentarlo", partió diciendo Pizarro en la publicación, que tiene como objetivo "visibilizar estos temas, que nunca se conversan y, además, se estigmatizan".

"Una siempre como mujer tiene miedo y deja estas cosas -como ir al médico y hacerse controles- para el último. Y yo estoy acá para contarles, desde mi experiencia, que no lo dejen para el último", expresó la jefa comunal a los padres.

"Ya no quería pagar (el tratamiento) porque habían cosas tan importantes en la comuna, que quería estar. (Pero) afortunadamente, tienen alcaldesa para rato; tenemos muchos sueños que cumplir en la ciudad", afirmó.

"En La Pintana, han muerto cerca de 42 mujeres por cáncer ginecológico entre 2023 y 2025 (...). No me voy a morir, que es lo más importante; afortundamente, llegué a tiempo, pero igual tengo cáncer", cerró Pizarro.

En tanto, desde la municipalidad expresaron que le envían a la jefa comunal "toda la fuerza y apoyo en este proceso".