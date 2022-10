La doctora Carmen Gloria Morovic conversó en Cooperativa sobre los avances en el tratamiento de las fisuras del labio palatino en el país, y señaló que "prácticamente no hay bebés que nazcan y que no tengan orientación o un lugar a ir a operarse", pero sí que existen pacientes mayores o adultos que quedaron rezagados y que creen que ya no tienen oportunidad para acceder a un tratamiento, a quienes orientaron la campaña Hay Sonrisas que Cambian la Vida. La cirujana pediátrica del Hospital Luis Calvo Mackenna y miembro del Consejo Asesor de SmileTrain destacó el “tremendo aporte” de las ecografías a las embarazadas, en las que se puede identificar las condiciones del labio y también que el país tiene un protocolo nacional con las bases del tratamiento, donde se especifican todas las prestaciones que debe recibir el paciente afectado.

