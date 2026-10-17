"Ecoansiedad": El impacto que tienen los fenómenos climáticos extremos en nuestra salud mental

Las intensas precipitaciones, inundaciones y aluviones que han afectado a Santiago -y que se han visto potenciadas por el fenómeno del "Súper Niño"- vuelven a instalar la preocupación por las consecuencias de los eventos climáticos extremos sobre la salud mental de las personas.

De acuerdo con el último Termómetro de la Salud Mental AChS-UC, el 53,8% de los encuestados declaró haberse sentido altamente estresado por el cambio climático, lo que constituye un aumento de 14,3 puntos porcentuales respecto de 2025.

El estudio también reveló que el 17,9% presenta síntomas moderados o severos de ansiedad generalizada.

Ante esto, el psiquiatra y asesor clínico de Centro Walnut, Rodrigo Agurto, señaló el cambio climático representa "una fuente de incertidumbre absolutamente inagotable y que se ve reforzada por las distintas noticias que vamos viendo acerca de incendios gigantescos, catástrofes naturales, sequías... Entonces, esto puede generar mucha ansiedad".

Misma opinión tiene Roxana Vega, magíster en psicóloga clínica y directora terapéutica del mentado centro: "La ansiedad es una sola, es miedo. Y tú puedes tener miedo por muchas cosas. El miedo a la incertidumbre de no saber qué puede pasar, es el miedo a darte cuenta que no tienes el control. Por lo tanto, eso te genera ansiedad", explicó.

Personas con ansiedad ya son vulnerables a escenarios impredecibles y adicciones

La preocupación por las consecuencias del cambio climático ha dado lugar al concepto de ecoansiedad, utilizado para describir sentimientos de angustia, temor o incertidumbre frente al deterioro ambiental y sus posibles efectos sobre el futuro.

Según Vega, las personas con una mayor tendencia a experimentar ansiedad pueden ser especialmente sensibles a escenarios impredecibles, como las variaciones extremas de temperatura o las precipitaciones que alteran el funcionamiento habitual de las ciudades.

Por su parte, Agurto advierte que la exposición permanente a noticias sobre emergencias y catástrofes puede intensificar este malestar, especialmente en un entorno hiperconectado donde la información circula constantemente a través de teléfonos y redes sociales.

El psiquiatra añadió que la ansiedad también puede aumentar la vulnerabilidad a desarrollar una adicción para escapar de los sentimientos desagradables.

Señales de alerta y prevención

Entre las señales de alerta se encuentran las alteraciones del sueño, el abandono de actividades habituales, el deterioro de las relaciones personales y la pérdida de control sobre determinadas conductas.

"Cuando hay una pérdida de libertad, un cambio fundamental de quién soy yo, es cuando tengo que tratar de buscar algún tipo de ayuda profesional para poder manejarlo", sostuvo Agurto.

En el caso de niños y adolescentes, el psiquiatra recomienda enseñar a reconocer y tolerar emociones como la ansiedad, el aburrimiento y la frustración, establecer límites saludables en el uso de pantallas y fomentar actividades deportivas, artísticas y familiares.