Minsal afirma que el peak de casos de influenza ya pasó

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseveró ante la comisión del ramo de la Cámara de Diputados que el peak de contagios de influenza se produjo en pleno otoño, aunque no descarta que ocurra otro incremento en primavera.

En la instancia, a la cual fue convocada este martes junto a sus subsecretarios para abordar su gestión de la campaña de invierno y de las enfermedades respiratorias, Aguilera reconoció que este año ha habido un "adelantamiento de las muertes por influenza".

El Mercurio indicó que, según las cifras presentadas por la autoridad, a la fecha han fallecido 2.424 personas durante este brote, con un peak de 266 decesos durante la semana del 19 al 25 de mayo, superando creces los promedios de años anteriores.

Dicho esto, la secretaria de Estado apuntó que según los cálculos de la cartera, "desde el punto de vista virológico, de las atenciones y defunciones, estamos viendo que el peak habría sido entre la semana epidemiológica 20 y la 21", o sea, entre el 12 y el 25 de mayo.

No obstante, "esto no significa que no podamos ver un segundo peak en primavera. Hay años en que se ha producido (...) Eso también significa que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que la gente se proteja, porque la misma cantidad de personas que se contagia en la subida de la curva epidémica, se enferma en la bajada y, por lo tanto, tenemos que insistir en la vacunación".

Junto a los subsecretarios @AlbagliAndrea y @OSalgadoZepeda, participamos en la comisión de salud de la @Camara_cl, instancia en la que expusimos los detalles de la implementación de la #CampañaInvierno 2024 pic.twitter.com/gvDIrnu93P — Ximena Aguilera (@ximenaguilera) June 12, 2024

En esa línea, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, precisó que hasta ahora, la "cobertura en personas de 60 años y más está en 61%", lejos del 85% objetivo.

A su vez, el diputado Patricio Rosas (Comunes) advirtió que si bien se ha observado una estabilización de la demanda hospitalaria, cuando eso ocurre, "dos semanas después vienen las hospitalizaciones y dos semanas después, los fallecidos. Entonces, hay que tener un seguimiento más estrecho a esta estrategia, porque ahora está estabilizada, pero no hay que perder el ojo en este período".

ALZA DE ATENCIONES PEDIÁTRICAS

Por otro lado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, relevó que mientras decrece la circulación de la influenza en el país, se ha visto el aumento de otros virus respiratorios.

"En resumen, tenemos una demanda asistencial en disminución, un índice ocupacional estable, pero hay cambios en los grupos etarios. Lo que esperamos es que los grupos menores empiecen a incrementar la demanda de atenciones y hospitalizaciones", explicó.

De hecho, las internaciones de urgencia en la población mayor de 15 años ya se redujeron cerca de 14% en la última semana, y en paralelo, aumentaron en más de 45% entre menores de 1 a 14 años.

Tras la presentación de las autoridades, que se extendió por más de una hora, los miembros de la comisión acordaron citarlas nuevamente para la próxima sesión del martes 18 de junio, para que respondan a los cuestionamientos de los diputados.