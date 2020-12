Cecilia Heyder valora proyecto sobre eutanasia: "El sistema de salud en Chile es cruel e indolente"

La activista de derechos humanos Cecilia Heyder valoró positivamente el avance en el Congreso del proyecto de ley de "Muerte digna y cuidados paliativos", que, cumpliendo determinadas condiciones establecidas en la iniciativa, busca permitir que una persona decida y solicite asistencia médica para morir.

Con 79 votos a favor, 54 en contra y cinco abstenciones, la iniciativa fue aprobada ayer, jueves, por la Cámara de Diputadas y Diputados y volvió a la Comisión de Salud para su discusión en particular, pues durante el debate parlamentario fueron introducidas diversas modificaciones.

Paciente con cáncer de mama, lupus y ahora una septicemia derivada de su déficit del factor VII, Cecilia contó a Cooperativa su deseo de morir con dignidad tras años de padecimientos que dice ya no tolerar.

"Mis hijos me apoyan al 100 por ciento, ellos son los únicos testigos que me han visto llegar muy mal al servicio de urgencias, que me han visto dos años como mi salud se ha deteriorado", relató Heyder, vía telefónica, desde el Hospital San José.

"Es brutal, son muy pocos los médicos empáticos con el paciente. El sistema de salud que tenemos en Chile es cruel e indolente, donde el enfermo prácticamente queda al abandono. Tú vas a un médico, donde otro y todos te dicen 'no sabemos qué hacer contigo'", narró la mujer.

La hija de Osvaldo Heyder, capitán de Ejército ejecutado por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) tras negarse a asesinar inocentes, celebró que la discusión del proyecto haya resurgido: "Llevaba seis años durmiendo en un cajón del Congreso y me parece fantástico que por fin se haya tocado este tema".

"Ojalá no sea a largo plazo y que se apruebe luego", enfatizó.

DIPUTADO MIROSEVIC, IMPULSOR: EL TEMA "ESTABA PROHIBIDO EN EL CONGRESO"

El proyecto en cuestión establece una normativa jurídica para permitir que se respete siempre la voluntad de las y los pacientes y vela por que quienes se encuentren en un estado terminal o con dolor severo no oncológico tengan derecho a recibir los cuidados paliativos tendientes a disminuirlos.

Sólo en caso que una persona haya sido diagnosticada con un problema de salud grave e irremediable y cumpla además con todos los requisitos establecidos en el texto legislativo, podrá solicitar asistencia profesional para acabar con su vida.

Algunos de los requisitos estipulados en la propuesta son que dos médicos deberán diagnosticar la enfermedad o dolencia, ser mayor de 18 años, esta consciente al momento de tomar la decisión y en pleno uso de sus facultades mentales, cuestión que deberá ser certificada por un especialista.

Los equipos médicos, según la propuesta, también tendrán el derecho a ser objetores de consciencia, mientras que el paciente que decide solicitar la asistencia médica deberá designar a una o varias personas de confianza, mayores de edad y clasificadas por orden de preferencia y prelación, para que comuniquen al médico la voluntad del paciente.

El diputado del Partido Liberal y uno de los impulsores del proyecto, Vlado Mirosevic, declaró este viernes a Cooperativa que cuando presentó la iniciativa, en 2014, "Chile era un país muy distinto al actual. Era uno de los países más conservadores de América Latina. Antes era un tabú del tema de la muerte, y hablar de asistencia médica para morir era completamente prohibido en el Congreso".

"Ayer logramos una mayoría que es inédita y bastante histórica; una mayoría en favor de las libertades, lo que habla de una sociedad que ha cambiado mucho y para bien, que ha tomado consciencia de su propia libertad individual", afirmó.

El proyecto contempla la suscripción de una declaración de voluntad anticipada para acceder a la asistencia médica para morir.

DETRACTORES PIDEN POTENCIAR CUIDADOS PALIATIVOS

En la sesión de ayer intervinieron un alto número de diputados y diputadas quienes, por un lado, valoraron la posibilidad de incorporar en la legislación esta norma que apuntaría a garantizar el derecho a una vida digna y a la autonomía en la toma de las decisiones.

Sin embargo, hubo quienes criticaron la medida, asegurando que es necesario potenciar aún más los cuidados paliativos y rechazaron por 74 votos a favor, 61 en contra y cuatro abstenciones que menores de edad puedan acceder a la asistencia médica para morir (necesitaba 89 votos a favor por tratarse de una norma propia de ley orgánica constitucional).

El diputado de la Democracia Cristiana Jorge Sabag, que votó en contra, pidió hoy al Gobierno "poner urgencia al proyecto de cuidados paliativos".

"En general en nuestra legislación no están garantizados los cuidados paliativos. Está demostrado que casi el 99 por ciento de los pacientes graves con cuidados paliativos cambian su decisión de provocar la eutanasia o acelerar la muerte", aseguró el legislador.