Gobierno decretó alerta sanitaria en la Región Metropolitana ante nuevo pronóstico de lluvias

El Ministerio de Salud (Minsal) decretó alerta sanitaria para toda la Región Metropolitana ante los riesgos derivados de las inundaciones y aluviones registrados la semana pasada, y también de cara a un nuevo pronóstico de lluvias.

La medida fue publicada esta jornada en el Diario Oficial y tendrá una vigencia de 45 días, en los cuales las autoridades sanitarias contarán con facultades extraordinarias para enfrentar eventuales emergencias.

Entre las facultades contempladas se encuentra la contratación extraordinaria de personal de salud, la adquisición expedita de medicamentos e insumos médicos y la habilitación de espacios alternativos de atención, en caso de que algún establecimiento resulte afectado.

También se podrán reforzar las labores de vigilancia epidemiológica, facilitar la distribución de medicamentos en sectores afectados y coordinar acciones con organismos públicos y privados.

El nuevo sistema frontal está pronosticado para este domingo y los días lunes y martes de la semana quie viene. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), afectará a la zona centro sur y estará acompañado de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento.

Este escenario genera preocupación por las consecuencias de las recientes emergencias, especialmente ante la acumulación de barro, la eventual contaminación de agua y alimentos y las dificultades de saneamiento, que pueden aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias.