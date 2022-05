ISP detectó falla de calidad en preservativos: 39 lotes quedaron en cuarentena

El Instituto de Salud Pública (ISP), a través del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (Andid), instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex, pertenecientes a la marca china Suzhou Colourway New Material Co., LTD.

Algunos de estos lotes -que fueron importados y distribuidos por Cegamed Chile S.A- fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Según informó el organismo de salud, se le notificó que estos condones presentaban defectos de calidad y que, tras análisis realizados a cinco lotes, se comprobó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

Ante esta situación, el ISP hace un llamado a la ciudadanía a no utilizar los preservativos masculinos de látex de esta marca correspondiente a 39 lotes con problemas, cinco de ellos con una una falla comprobada y el resto con la medida de cuarentena preventiva, dado que siguen en análisis.

También se recomienda que estos preservativos sean devueltos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos, medida que durará hasta que termine la investigación del Departamento Andid.

En caso de cualquier problema relacionado con los preservativos señalados, se solicitó notificar al Instituto de Salud Pública completando el formulario disponible en la página web Descarga Formulario ANDID/006 y enviándolo vía correo electrónico tecnovigilancia@ispch.cl.

La falla de estos condones se suma a recientes graves defectos en la fabricación y venta de pastillas anticonceptivas, que provocó que más de 200 mujeres quedaran embarazadas desde 2020 en Chile tras consumir píldoras defectuosas entregadas por el sistema público de salud.

