Caso licencias: Hacienda eleva a 10.173 los sumarios en el Gobierno central

En un nuevo balance, el Ministerio de Hacienda informó este viernes que se elevó a 10.173 la cifra de sumarios administrativos efectuados en el Gobierno central; incremento causado principalmente por nuevas revelaciones sobre el escándalo de las licencias médicas.

Este nuevo balance representa un aumento significativo respecto del último informe de la cartera, emitido de hace más de un mes, cuando se contabilizaban 7.926 sumarios y se estimó que el gasto para el Fisco por pagar dichas licencias era de cerca de 11 mil millones de pesos.

Contraloría destapó el martes que más de 13 mil funcionarios públicos con el permiso asistieron a casinos entre los años 2023 y 2024, siendo 1.486 de ellos reincidentes por también haber viajado fuera del país.

En este contexto, las instituciones que más concentraron la cantidad de casos fueron la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji, con 516 licencias) y la Fundación Integra (480), ambas dependientes del Gobierno central.

Del número total de sumarios, Hacienda informó que 10.038 siguen en proceso y 80 (es decir, el 0,79%) ya están cerrados. De éstos, 55 ya tienen una resolución, por lo que queda pendiente su finalización formal.

Instructivo para las reparticiones de Gobierno

La cartera apuntó que las distintas reparticiones estatales tendrán que abrir sumarios a medida que se sepan nuevos informes de Contraloría.

También se emitió un instructivo -para todas las reparticiones del Gobierno Central- que determina la apertura de sumarios para eventuales nuevos casos y los que ta se han dado a conocer.

"Hemos distribuido una circular para recordarle a los jefes de servicio que la decisión final respecto de la sanción a aplicar en los funcionarios les corresponde a ellos y ellas. Es decir, si hay un jefe de servicio que recibe un informe de un fiscal que propone un sobreseimiento, pero el jefe de servicio no le parece suficiente los antecedentes que están entregando, puede pedir que se investigue más", explicó el ministro Mario Marcel.

"Por lo tanto, les pedimos que actúen con rigurosidad; y que se aplique la misma lógica al primer grupo de sumarios que a estos que se han ido agregando", agregó el titular de Hacienda.