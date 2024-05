Mamá de Tomás Ross prosigue, en Maule, su travesía rumbo a Santiago

En la Región del Maule continúa la odisea de Camila Gómez, la mujer que a fines de abril inició una caminata de 1.300 kilómetros para salvar a su hijo Tomás Ross, quien padece Distrofia Muscular de Duchenne.

Su familia necesita recaudar 3.500 millones de pesos para asegurar su tratamiento en Estados Unidos con el medicamento Elevidys, de la farmacéutica Sarepta (especializada en "enfermedades raras"), y el destino final de su marcha es el Palacio de La Moneda, en Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomás 🇨🇱 - Distrofia muscular de Duchenne (@tomascontraduchenne)

Gómez ha lamentado públicamente la falta de apoyo del Gobierno, y la semana pasada tuvo una nueva reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, pero no quedó conforme, según explicó en sus redes sociales.

En el marco de la visita a la Región de Ñuble, la Ministra @ximenaguilera, junto a la subsecretaria @AlbagliAndrea , se reunió por segunda vez con Camila Gómez y Alex Ross, padres de Tomás Ross, y con Marcos Reyes, presidente de la Corporación Familias Duchenne Chile, para… pic.twitter.com/4VQRgzuSmq — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 17, 2024

"Ellos llegaron cuando ya estaba casi todo resuelto... Nos falta un poquito, no nos falta mucho de dinero; el tema logístico yo ya lo tengo todo coordinado. Los pasajes a Estados Unidos están donados por (la aerolínea) Latam; allá la familia en Estados Unidos que nos recibe ya está esperándonos. Lo único que nos faltaba era un 15 por ciento de la meta, y ahí recién apareció el Ministerio de Salud", contó la madre en Instagram.

Según explicó, la cartera le ofreció "que yo pagara el tratamiento en su totalidad, y que ellos me traerían el frasquito a Chile para que se lo administraran en un hospital público, en el hospital donde se atiende Tomás".

Sin embargo, "el laboratorio (Sarepta) a mí me envió una lista de todos los hospitales certificados para poner este medicamento, y en ninguna parte está Chile; son sólo hospitales de Estados Unidos, así que el hospital donde ellos (el Minsal) querían traer el medicamento que yo debía pagar no está certificado por el laboratorio para administrar este medicamento. Por ese motivo, yo no accedí a esa propuesta", explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomás 🇨🇱 - Distrofia muscular de Duchenne (@tomascontraduchenne)

Camila Gómez llegó ayer martes a la Región del Maule, donde tuvo una calurosa recepción en las calles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corporación Familias Duchenne Chile (@familiasduchenne.chile)

Durante esta jornada sigue avanzando por la Ruta 5 en dirección al norte, ha cruzado las comunas de San Javier, Maule y Talca, y es acompañada en su caminata por Bomberos, Carabineros, voluntarios y hasta el "sensual Spiderman".

Carabineros de #SANJAVIER resguardaron a Camila Gómez en la Ruta 5 #Sur, desde el Puente#Putagán;quién continúa caminado para llegar a #Santiago; travesía que realiza con el fin de conseguir los recursos para el medicamento de su hijo Tomás,que padece el síndrome de Duchenne👮🏻💚. pic.twitter.com/X5tGOy7Xaq — CarabMaule (@Carab_Maule) May 22, 2024

Nuestros Carabineros, resguardan el recorrido de Camila, madre de Tomás Ross, en su paso por las comunas de #Maule y #Talca. Brindando el apoyo necesario en su trayecto a #Santiago. pic.twitter.com/VWgTw7Xr03 — CarabMaule (@Carab_Maule) May 22, 2024

Hace algunos días, mientras cruzaba la Región de Ñuble, tuvo también la oportunidad de compartir con "El Forrest Gump chileno".