El ministro de Salud, Jaime Mañalich, comentó en la mesa de reporteros de El Diario de Cooperativa el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que recomendó efectuar una reforma estructural al mercado de medicamentos. El titular del Minsal destacó las palabras de la FNE de que es "un mercado que requiere un cambio estructural muy radical", enfatizando que "la gente no puede, no debe, seguir pagando precios que no corresponden".

