Mes del Corazón: feria de salud y caminata se toman el cerro Santa Lucía

Con motivo de la conmemoración durante agosto del Mes del Corazón, el sábado 16 de agosto el Barrio Lastarria será escenario de una feria de salud y de una caminata por el cerro Santa Lucía, para enfatizar la importancia de la prevención y cuidado.

La actividad se iniciará a las 10 horas, desde el acceso vehicular de calle Victoria Subercaseaux, con stands informativos, exámenes preventivos, punto de vacunación y otros servicios coordinados por Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago.

Además, Santiago Turismo ofrecerá una ruta guiada por el céntrico monte, para que los visitantes conozcan uno de los parques públicos más visitados del país, y la vez ejerciten con la caminata.