Minsal evalúa ingreso de pastilla que previene el contagio de VIH

El Ministerio de Salud está evaluando el ingreso formal de PReP (Profilaxis Preexposición, por su sigla en inglés), medicamento que reduciría en más de un 90 por ciento la transmisión del VIH por vía sexual.

La píldora está siendo evaluada como parte de las estrategias para la prevención de la propagación del virus en el país tras las altas cifras de contagio y ya está siendo usada en Brasil y Perú.

Además, ha tenido resultados exitosos dentro de los planes que pretenden disminuir el contagio en África, Australia y Estados Unidos y es la única estrategia que ha sido aprobada por la FDA, agencia estadounidense responsable de la protección de la salud pública.

"El PreP es una estrategia más, dentro de una estrategia integral de prevención contra el VIH. El condón es efectivo, así como también la educación sexual, la entrega de información sobre la transmisión para tener un autocuidado y una sexualidad responsable. Y ahora aparece el PReP, que es la toma de medicamentos para prevenir la transmisión", explicó Alejandro Afani, inmunólogo y director del Centro VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

¿Cómo funciona?

La tableta que se toma diariamente busca impedir la multiplicación del virus y que este se incorpore en la célula, bloqueando las enzimas en el sitio del virus cuando va a ingresar a la célula.

El inmunólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile además explicó que el costo aproximado del medicamento es de 500 mil pesos al mes para usuarios regulares y que se pretende que esté enfocado en grupos vulnerables.

"Esto no es una cosa que la persona vaya a comprar la pastilla, no. Aquí primero hay criterios de selección, para quiénes sí y para quiénes no. No es para todos. Es algo que tenemos que conversar, y la autoridad tiene que ir viendo las posibilidades de incorporarlo en el corto plazo dentro de esta estrategia integral de prevención", aseguró el experto.