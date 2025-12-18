El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó, la tarde de este jueves, que la vacuna administrada durante la presente campaña "sigue siendo efectiva" y constituye la mejor estrategia de prevención disponible ante el subclado K de Influenza A (H3N2), cuya detección en Chile fue informada hoy por el Instituto de Salud Pública (ISP).

"La recomendación a toda la población es a vacunarse, sobre todo y en específico a la población que no se vacunó durante este año. Hoy día la vacuna está disponible en los vacunatorios públicos y privados en convenio, y se ha demostrado sigue siendo efectiva", explicó la doctora Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal.

No obstante, la autoridad recalcó: "La vacuna que se administrará en Chile para el 2026, que es la que la OMS recomienda, sí tiene un calce mayor para el subclado K, que es esta cepa Singapur, que está incluida en la vacuna 2026".

