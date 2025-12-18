Con el objetivo de avanzar en la lucha contra las demencias, se lanzó en Chile el proyecto REd MEMoria Viva Electronic Registry (Rememver), una iniciativa que promete revolucionar la investigación y la atención de estas patologías en el país y en América Latina.

Este esfuerzo conjunto, liderado por la Universidad de Chile en colaboración con la Universidad de Concepción y siete unidades de memoria de hospitales públicos, establecerá una plataforma nacional de datos clínicos del mundo real para el estudio y seguimiento de las demencias.

"Existen mucho desconocimiento y muchas cosas que no sabemos para realizar mejores diagnósticos y proponer los mejores tratamientos, atenciones posibles," señaló Andrea Slachevsky, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que explicó también que esta plataforma Rememver busca superar estas limitaciones, al consolidar información que permita entender mejor las trayectorias de la enfermedad y el pronóstico de los pacientes.

Su objetivo es abordar el impacto de enfermedades como el Alzheimer, que son una de las principales causas de deterioro en la salud de las personas, especialmente en adultos mayores.

Conoce más sobre este programa en "Cortar por Lozano", con el periodista Álvaro Lozano.

LEER ARTICULO COMPLETO