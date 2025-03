Alcalde de Zapallar: "Los delincuentes están organizados… ¿y el Estado?"

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), cuestionó las medidas que el Gobierno ha implementado en materia de seguridad y acusó falta de organización por parte del Estado a la hora de enfrentar a los grupos criminales.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal fustigó que "cuando estamos viendo asesinatos y homicidios en todas partes, lo que queremos es personas e instituciones que nos protejan. Y para que nos protejan necesitamos proteger a quienes nos protegen, (pero) hoy estamos a la deriva".

En ese sentido, enfatizó que "es una vergüenza que hablemos de un plan piloto cuando a los carabineros les disparan a quemarropa y vemos la cantidad de homicidios diariamente".

"Lo único que me queda por sospecha es que no están convencidos desde el Gobierno de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad que estamos viviendo a nivel nacional hace muchos años, entonces ¿Qué nos espera?", criticó.

"¿El Estado está organizado? No"

El alcalde de Zapallar también reprochó la manera en que se combate a las bandas criminales a nivel estatal: "Estamos dando la batalla contra el crimen organizado, o sea los delincuentes están organizados: ¿El Estado está organizado? No, no está organizado. (Entonces) preocupémonos de eso y no hagamos plan piloto: démosle facultades completas para que vayamos a defender a los chilenos".

"Tenemos que darle todas las facultades a las instituciones, sumarle más facultades a las municipalidades, a la Dirección de Seguridad Pública, y hay que crear una fuerza de tareas que nos permita trabajar en conjunto, y también a la seguridad privada, porque hoy estamos perdiendo la batalla en la calle contra la delincuencia", concluyó el presidente de la Amuch.