¿Carabineros de vuelta al estadio? El debate que instaló la tragedia del Monumental

La tragedia ocurrida el jueves a las afueras del Estadio Monumental -donde murieron dos personas- reabrió el debate sobre las labores de seguridad al interior de los recintos deportivos del país.

En este contexto, desde el mundo político cuestionan la efectividad del plan Estadio Seguro -vigente hace 14 años-, por lo que llaman a aprobar otras iniciativas sobre seguridad, enfocadas en permitir que Carabineros vuelva a cumplir funciones dentro de los recintos deportivos, e incluso -dado el nivel de la crisis- con apoyo militar.

El senador socialista Juan Luis Castro dijo que, a esta altura, es un hecho "el fracaso de la Ley Estadio Seguro, que nunca fue (realmente) Estadio Seguro"; y dijo que deplora, además, "la falta de fiscalización (en seguridad)".

A su juicio, en su lugar debería ponerse urgencia, "mañana mismo", al proyecto de ley denominado "'Salvemos el fútbol', que está en segundo trámite legislativo y busca que se reorganice el sistema patrimonial de los clubes".

En tanto, diputados de oposición instan a que exista apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de fiscalización en los estadios, con el fin de acompañar a Carabineros.

"Hay que aprobar dos leyes fundamentales: el de infraestructura crítica y el de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), para que las FFAA puedan acompañar en materia de seguridad a las policías", dijo el diputado de Demócratas Miguel Ángel Calisto.

Por su parte, la diputada Gloria Naveillán (comité socialcristiano-libertario) señaló que, debido a la falta de Carabineros, "debe haber una mezcla entre las policías y guardias privados".

¿Carabineros en estadios?

Sin embargo, expertos en seguridad privada discrepan del retorno de Carabineros a los estadios para cumplir funciones de seguridad privada, ya que su misión -afirman- es pública, a la vez que critican a los clubes de fútbol por no asumir responsabilidades ante eventuales externalidades.

"Carabineros jamás ha ido al estadio, porque tiene que responder ante delitos. Hay una escasez de policías, entonces si tienen que hacer cargo de un espectáculo privado y evitar que los hinchas se pasen de galería a tribuna... no, no me parece", dijo el expolicía y consultor de seguridad Sidney Houston.

En contraparte, el presidente del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada, Miguel Ramírez, afirmó que "Carabineros de Chile puede ingresar (actualmente) a cualquier recinto o lugares donde se cometan delitos flagrantes (...). Al interior del estadio deben ser apoyados por guardias de seguridad privada".