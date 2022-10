Carolina Leitao, alcaldesa de Peñololén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, explicó que "hay múltiples factores que están incidiendo en el aumento de presupuesto de los delitos, pero también en la mayor violencia, en la participación de niños y jóvenes", agregando que "lo que hay que abordar es algo más sistémico de decir: estos son los planes, programas, temas de prevención, cuánto se invierte en prevención, versus el control y de ahí hacerle zoom a los distintos temas". Sobre el rol del Gobierno, explicó que la "política nacional de seguridad es del año 2004, lo que está haciendo el Gobierno es actualizarla para que esta se adapte a los nuevos desafíos (...) El Gobierno lo tiene complejo, en el sentido de que este fenómeno que se ha ido produciendo no ha sido capaz de generar una resolución rápida, porque también no son temas de fácil despacho; no se van a resolver mañana".

