"Policial o militar": Leitao pide fortalecer seguridad en Santiago

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, solicitó al Gobierno desplegar personal militar en los terminales de buses debido a la inseguridad que afecta a estos lugares, una opción que ha generado bastantes reacciones y apoyos, entre ellos el de la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao (DC).

"(Estoy a favor) de alguna alternativa que permita, sea esa u otra, tener mayor presencia policial en la calle. Tiene que ser policial o militar, porque son quienes tienen armas y se pueden enfrentar a un crimen organizado que es de mucho poder de fuego", afirmó la alcaldesa de Peñalolén en Cooperativa.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, Leitao aseguró este martes que esto "tiene que ver un poco con una medida desesperada, que todos de alguna manera compartimos, tanto con el alcalde de Estación Central como con muchos alcaldes, de que hay una carencia importante policial en los distintos barrios".

"No dan abasto con la cantidad de demandas, denuncias y situaciones que ocurren, algunas de mayor y otras de menor gravedad", advirtió la alcaldesa, dando cuenta que -frente a ese escenario- "el poder desplegar un apoyo a las policías en lugares" donde se necesite, es una buena opción.

Por esta razón, apoyó la opción de un despliegue militar en lugares como los terminales de buses, que son de "gran afluencia de público y donde claramente ocurren muchas cosas durante el día, por lo que habiendo una presencia de alguien que tenga autoridad se puede -de alguna manera- disminuir la comisión de delitos, (enfrentar) las bandas que están operando ahí".

"Creo que más obedece a una solicitud que todos nosotros, todos los alcaldes estamos pidiendo presencia policial permanente en distintos lugares. En el caso nuestro (en Peñalolén), las ferias libres y estaciones de Metro, por ejemplo, donde no hay personal suficiente", advirtió la jefa comunal.

Ante esto, señaló que la opción planteada por su par de Estación Central "obviamente no es una varita mágica y tampoco va a resolver todos los problemas, pero sí algo que ayude al menos a enfrentar esta crisis de una manera temporal".

De todas maneras, aseguró que este tipo de medidas deben ser temporales, dado que como país el eje fundamental de trabajo debe ser "sacar a esas bandas (criminales) de circulación del territorio", ya que "mientras los tomen detenidos y salgan libre al día siguiente, porque lo que se considera es que robó un celular y no que han robado 25 o 30 celulares en el día, por supuesto que no vamos a terminar nunca".

LAS POSIBILIDADES DE CONCRETAR LA MEDIDA

Aunque reconoce que la alternativa de lograr un despliegue militar por ahora se ve complicado, Leitao afirmó que el Gobierno y las Fuerzas Armadas deben dar razones de los impedimentos de su implementación y avanzar en otras medidas para aumentar el despliegue policial.

"Las cosas están al servicio de las personas y de los objetivos, no al revés. Si no es posible, porque legalmente no se puede, evaluemos qué es lo que hay que cambiar en la ley. Si no es posible porque los militares se oponen por distintas razones, veamos por qué se oponen, qué cosas son nudos críticos", analizó la líder de la AChM en Cooperativa.

En esta línea, solicitó que "más que nos digan que no, decir primero por qué no, pero segundo cuáles son las cosas que hay que hacer para que las cosas puedan ocurrir. Y si no es posible que sean los militares, bueno, qué alternativas podemos hacer para aumentar la presencia policial en nuestros barrios, porque no sólo estamos hablando de Estación Central".